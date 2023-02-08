Малый и средний бизнес

Регионы будут поддерживать взаимодействие малого и крупного бизнеса

Крупные предприятия могут заключать договоры с небольшими компаниями, которым также окажут федеральную и региональную поддержку.

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил регионам стимулировать взаимодействие крупного и малого бизнеса. Об этом пишет «ТАСС».

Андрей Белоусов сообщил, что малому бизнесу должны помогать не только РСПП, «Деловая Россия» и Торгово-промышленная палата, но и субъекты РФ.

Например, в Вологодской области системообразующие предприятия заключали договоры с небольшими компаниями. Это позитивно повлияло на развитие региона и малого бизнеса.

К таким договорам добавят федеральные и региональные меры поддержки, чтобы компании могли развиваться.

Деловые ассоциации приняли декларацию взаимодействия крупного бизнеса с субъектами МСП, по которой крупные компании могут оказывать поддержку малым предприятиям.

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