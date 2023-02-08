Регионы будут поддерживать взаимодействие малого и крупного бизнеса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил регионам стимулировать взаимодействие крупного и малого бизнеса. Об этом пишет «ТАСС».
Андрей Белоусов сообщил, что малому бизнесу должны помогать не только РСПП, «Деловая Россия» и Торгово-промышленная палата, но и субъекты РФ.
Например, в Вологодской области системообразующие предприятия заключали договоры с небольшими компаниями. Это позитивно повлияло на развитие региона и малого бизнеса.
К таким договорам добавят федеральные и региональные меры поддержки, чтобы компании могли развиваться.
Деловые ассоциации приняли декларацию взаимодействия крупного бизнеса с субъектами МСП, по которой крупные компании могут оказывать поддержку малым предприятиям.