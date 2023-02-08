Мобилизация

У военных будет приоритет в обслуживании на железнодорожных вокзалах

Служащие смогут быстрее оформить безденежный билет для проезда в обмен на ВПД. Сейчас услуга доступна в кассах на 57 крупных вокзалах.

Версия для печати

РЖД совместно с Минобороны обеспечат военным приоритетное обслуживание на вокзалах при оформлении билетов на поезда дальнего следования. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

Военнослужащие смогут подойти к электронному терминалу на вокзале и выбрать услугу «Оформление по воинским перевозочным документам». Затем за несколько минут кассир оформит безденежный билет в обмен на воинский перевозочный документ (ВПД).

Такие билеты военные получают для проезда к месту службы, на реабилитацию после госпиталя, в отпуск.

Оформить билеты в приоритетном порядке сегодня можно в кассах на 57 крупнейших вокзалах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Адлере, Новосибирске, Иркутске и в других городах.

ЕНП (единый налоговый платеж)

Три способа для фиксированных взносов ИП в 2023 году: как уменьшать налог на взносы

Можно платить взносы в виде ЕНП и уменьшать налог в следующем году или дополнительно подать заявление и уменьшить налог в этом году. А можно сразу платить взносы на их КБК и уменьшать налог без всяких заявлений.

Три способа для фиксированных взносов ИП в 2023 году: как уменьшать налог на взносы
Налог на прибыль

Почему опасно покупать незавершенку в 2023 году. Недоброжелательный Минфин

Если у компании нет стопроцентной уверенности, что она сможет достроить незавершенный строительством объект, то его лучше и не покупать. В противном случае затраты придется списать за счет прибыли. По крайней мере, так считают чиновники.

Почему опасно покупать незавершенку в 2023 году. Недоброжелательный Минфин

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще