У военных будет приоритет в обслуживании на железнодорожных вокзалах

РЖД совместно с Минобороны обеспечат военным приоритетное обслуживание на вокзалах при оформлении билетов на поезда дальнего следования. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

Военнослужащие смогут подойти к электронному терминалу на вокзале и выбрать услугу «Оформление по воинским перевозочным документам». Затем за несколько минут кассир оформит безденежный билет в обмен на воинский перевозочный документ (ВПД).

Такие билеты военные получают для проезда к месту службы, на реабилитацию после госпиталя, в отпуск.

Оформить билеты в приоритетном порядке сегодня можно в кассах на 57 крупнейших вокзалах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Адлере, Новосибирске, Иркутске и в других городах.