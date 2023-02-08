Сироты смогут получить второе профобразование бесплатно

Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительных гарантиях для детей-сирот, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Овладеть новой профессией рабочего или должностью служащего дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, смогут бесплатно.

«Часто так бывает в жизни: выбрал первое образование и понимаешь, что это не совсем твое. Когда у тебя есть мама и папа, то с их поддержкой можно пойти и получить второе образование. Если ты ребенок-сирота, то государство – это твой родитель», – отметила Первый заместитель Председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.