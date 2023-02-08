Казахстан обязал россиян иметь загранпаспорт для оформления ВНЖ. Раньше было достаточно внутреннего документа

Для проживания в Казахстане на длительный срок россиянам теперь обязательно иметь загранпаспорт, который будет действителен не менее 180 календарных дней с момента подачи заявления на постоянное проживание.

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Граждане стран, с которыми у Казахстана имеются миграционные соглашения, могут въехать, выехать, следовать транзитом, передвигаться и временно пребывать в стране по внутренним документам.

Однако для получения иностранцем разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан необходим заграничный паспорт. Такое распоряжение выпустило МВД Казахстана.

Чтобы получить разрешение на временное проживание, нужно личное присутствие собственника жилья, где иностранец намерен поселиться, или его нотариально заверенное согласие собственника. А адрес, указываемый при оформлении разрешения, должен иметь Регистрационный код адреса. Это сделано для того, чтобы иностранцы не регистрировались на несуществующие адреса, а также на адреса, не имеющих отношения к заявителю.

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