Ведение бизнеса

В Москве запустили новый сервис для начинающих предпринимателей

Сервис «Бизнес-треки» поможет составить бизнес-план, сформировать команду и начать свое дело. На электронной платформе уже есть пошаговые инструкции для старта.

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В Москве появился новый сервис «Бизнес-треки» для тех, кто хочет начать свое дело. Об этом сообщается на сайте департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Начинающим предпринимателям помогут выбрать свою нишу, составить бизнес-план, найти команду. «Бизнес-треки» поможет тем, кто собирается начать свое дело в 20 сферах, среди них гастрономия, торговля и услуги, информационные технологии и креативные индустрии.

Инструкции составляли владельцы существующих магазинов, аптек, кофеен и студий дополнительного образования.

В обучающий курс входят теоретические и практические советы. Изучение можно приостановить и возобновить в любой момент.

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