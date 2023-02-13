В Москве запустили новый сервис для начинающих предпринимателей

В Москве появился новый сервис «Бизнес-треки» для тех, кто хочет начать свое дело. Об этом сообщается на сайте департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Начинающим предпринимателям помогут выбрать свою нишу, составить бизнес-план, найти команду. «Бизнес-треки» поможет тем, кто собирается начать свое дело в 20 сферах, среди них гастрономия, торговля и услуги, информационные технологии и креативные индустрии.

Инструкции составляли владельцы существующих магазинов, аптек, кофеен и студий дополнительного образования.

В обучающий курс входят теоретические и практические советы. Изучение можно приостановить и возобновить в любой момент.