Каршеринг Делимобиль станет акционерным обществом

Российское юрлицо каршеринга «Делимобиль» (ООО «Каршеринг Руссия») будет преобразовано в акционерное общество, сообщает «Интерфакс».
Такое решение принял единственный акционер – люксембургская компания Delimobil Holding S.A.
Уставной капитал ООО «Каршеринг Руссия» увеличится на 10 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. Он будет состоять из 10 млн обыкновенных акций номиналом 1 коп.
«Реорганизация проводится в форме преобразования в целях проведения изменений в корпоративном управлении, а также для решения долгосрочных бизнес-задач компании», - сообщили в пресс-службе компании.
Аффилированные лица и совет директоров не изменятся. Возглавлять компанию продолжит Елена Бехтина, основной бенефициар – Винченцо Трани.