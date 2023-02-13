Ведение бизнеса

Каршеринг Делимобиль станет акционерным обществом

В компании ООО «Каршеринг Руссия» проходит реорганизация, теперь юрлицо станет акционерным обществом. Его уставной капитал увеличится и будет состоять из 10 млн обыкновенных акций.

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Российское юрлицо каршеринга «Делимобиль» (ООО «Каршеринг Руссия») будет преобразовано в акционерное общество, сообщает «Интерфакс».

Такое решение принял единственный акционер – люксембургская компания Delimobil Holding S.A.

Уставной капитал ООО «Каршеринг Руссия» увеличится на 10 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. Он будет состоять из 10 млн обыкновенных акций номиналом 1 коп.

«Реорганизация проводится в форме преобразования в целях проведения изменений в корпоративном управлении, а также для решения долгосрочных бизнес-задач компании», - сообщили в пресс-службе компании.

Аффилированные лица и совет директоров не изменятся. Возглавлять компанию продолжит Елена Бехтина, основной бенефициар – Винченцо Трани.

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