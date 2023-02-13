ЕНП (единый налоговый платеж)

Уведомление по имущественным налогам нужно, если компания платит их в 2023 году

Если вы уплатили налог на имущество, транспортный и земельный налоги в прошлом году, в этом году по ним сдавать уведомление не надо.

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В этом случае уплаченная сумма уже зарезервирована на ЕНС под эти налоги.

Если же вы платите эти налоги в 2023 году, надо подать уведомление.

Такое разъяснение бухгалтерам дает ФНС в своем Telegram-чате.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

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