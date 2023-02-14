Пенсионеров в России стало меньше

Всего на учете в СФР стоят 41,78 млн пенсионеров.

Число пенсионеров в России сокращается с 2019 года, когда началось поэтапное увеличение пенсионного возраста. В пандемию в 2021 году пенсионеров стало меньше на 970 тыс. человек.

В 2022 году резко сократилось количество работающих пенсионеров – на 600 тыс. (почти на 7%) и составило 7,9 млн человек. Это минимальное значение с 2004 года.

Часть из них перешли в статус неработающих, пишет РБК.

В 2022 году значительно усилился разрыв между средними пенсиями работающих и неработающих пенсионеров.

На начало прошлого года они различались на 3,5 тыс. рублей, сейчас – на 5 тыс. рублей.