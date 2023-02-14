VK планирует перейти в юрисдикцию РФ

Совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию компании в РФ, сообщается на сайте ВКонтакте.

Сейчас VK находится под юрисдикцией Британских Виргинских островов. В случае ее перерегистрации в РФ, VK останется международной компаний, но будет работать как российское юрлицо.

«В текущей ситуации, когда подавляющее большинство активов базируется и приносит выручку в России, а число российских держателей ценных бумаг увеличилось, редомициляция соответствует интересам компании и ее акционеров, а также является передовой практикой публичных компаний по выходу из иностранных офшорных юрисдикций», – сказано в сообщении.

Пока что сроки редомициляции неизвестны, сотрудники компании пообещали регулярно предоставлять информацию о переходе бизнеса в новую юрисдикцию.