🔥 Завтра Путин будет обсуждать налоги на 2023 год. Егоров готовит доклад

С докладом выступит руководитель ФНС Даниил Егоров, передает ТАСС.
Кроме того, отметили в Кремле, на совещании рассмотрят другие текущие вопросы.
Внимание, опрос!
Владимир Путин в среду, 15 февраля, в режиме видео-конференц-связи проведет очередное совещание с членами правительства, где будут обсуждать основные направления налогового администрирования в 2023 году.
С докладом выступит руководитель ФНС Даниил Егоров, передает ТАСС.
Кроме того, отметили в Кремле, на совещании рассмотрят другие текущие вопросы.
Внимание, опрос!
Пока что сервис «Инвестиции для бизнеса» позволяет открыть брокерский счет юрлицам и размещать свободные средства компаний через операции РЕПО. В дальнейшем компании смогут менять валюту по биржевому курсу, покупать ценные бумаги и привлекать заемные средства.
До 28 февраля 2023 года в чеке можно не указывать реквизит «код товара», если агент доставляет маркированный товар из интернет-магазина.
Право организации или ИП на сверку расчетов с бюджетом после введения ЕНС и ЕНП никуда не исчезло. В целом порядок проведения этой процедуры остался тот же, изменились лишь формы документов, составляемые в ходе сверки.
Онлайн-курс всего за 99 рублей. Он научит вас заполнять платежки, чтобы банки их пропускали, а деньги поступали на верный счет. Узнаете, почему и как теперь нужно уведомлять налоговую о будущих платежах. Если вы ИП, разберетесь, как быть с фиксированными взносами и платежами по упрощенке.
Компании столкнулись с проблемой долгой предварительной модерацией их продуктов, поэтому вместо обещанных 15-20 дней размещение софта занимает больше месяца.
Еженедельный дайджест для бухгалтеров: все важное в цифрах, фактах, комментариях, ответах на вопросы.
Мужчинам в многодетных семьях разрешат уйти на пенсию раньше: минус один год за каждого ребенка, но не более пяти лет. Маткапитал можно будет использовать для аренды жилья, для покупки отечественного авто и на дополнительные детские выплаты.
Налогоплательщики жалуются, что их ЛК не открываются. Проблема замечена в Самаре, Москве, Владимирской, Московской областях, республике Башкортостан и других точках.
Капитальный ремонт не спасает аварийное жилье, а деньги фонда на него тратятся. Чтобы этого избежать прокуратура предложила перед началом работ проводить фактическое техобследование зданий. Деньги с жильцов за проверку не возьмут.
В 2021 году у ИП на ПСН появилась возможность уменьшать патент на уплаченные за себя и работников страховые взносы и пособия. Рассмотрим подробнее, как это сделать и какие нюансы нужно учесть в 2023 году.