ЦБ создал департамент организации международных расчетов

Центробанк объявил о создании департамента организации международных расчетов, пишет «Коммерсант».
В числе его задач– развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в нацвалютах, расширение возможностей для трансграничных операций.
Департамент возглавил Михаил Ковригин, ранее занимавший пост директора департамента стратегического развития финансового рынка.
Также ЦБ создал департамент сотрудничества с международными организациями. Существовавший ранее департамент международного сотрудничества будет упразднен до 1 сентября.