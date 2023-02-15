ВЭД

ЦБ создал департамент организации международных расчетов

Структура займется вопросами, которые приобрели особую актуальность в условиях санкций.

Версия для печати

Центробанк объявил о создании департамента организации международных расчетов, пишет «Коммерсант».

В числе его задач– развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в нацвалютах, расширение возможностей для трансграничных операций.

Департамент возглавил Михаил Ковригин, ранее занимавший пост директора департамента стратегического развития финансового рынка.

Также ЦБ создал департамент сотрудничества с международными организациями. Существовавший ранее департамент международного сотрудничества будет упразднен до 1 сентября.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Экономика России

Ввод на минимуме: как переживает уход крупнейших брендов российский рынок торговых центров

В ушедшем году в России открылась минимальная общая площадь торговых центров за последние пять лет. Более трети арендаторов прекратили работу в России на фоне санкций и СВО. Взамен ушедших игроков приходят новые, но внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают торговую деятельность. Полное замещение покинувших отечественный рынок иностранных брендов, по оценкам экспертов, произойдет через один-два года.

Ввод на минимуме: как переживает уход крупнейших брендов российский рынок торговых центров
Регистрация ККТ

Регистрация ККТ в налоговой: пошаговая инструкция в 2023 году

Право работать с ККТ появляется только после завершения процедуры ее постановки на учет в ИФНС. Есть несколько способов зарегистрировать ККТ. Бизнесмен может выбрать, какой из них больше подходит для него.

Регистрация ККТ в налоговой: пошаговая инструкция в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Зарплата

Индексация зарплаты в 2023 году: размер повышения и порядок оформления

Поговорим о том, как оформлять периодические увеличения оплаты труда по мере роста цен, т. е. индексации. Обязательно ли это? Как это делается? С какой периодичностью? Об этом и многом другом читайте далее.

Индексация зарплаты в 2023 году: размер повышения и порядок оформления

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще