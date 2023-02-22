Расчетный счет

При открытии р/с в Сбере можно получить скидку на Звук Бизнес. Он помогает увеличить средний чек

Скидку на использование стримингового аудиосервиса Звук Бизнес дадут на месяц. Платежи юрлицам внутри СберБизнеса будут бесплатными.

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Предприниматели при открытии расчетного счета в Сбере получат скидку 50% на один месяц использования стримингового аудиосервиса Звук Бизнес.

В числе других возможностей – моментальное оформление бизнес-карты с лимитом 500 тыс. рублей, пониженная комиссия в 0,15% за внесение денег на счет через банкомат и комиссия в 0,5% для юрлиц за платежи физлицам.

Звук Бизнес – это стриминговый аудиосервис для бизнеса, через музыкальные потоки которого можно управлять поведением покупателей, увеличивать средний чек, скорость человекопотока и время, которое клиенты проводят в заведении.

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