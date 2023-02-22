Чиновников хотят увольнять за длительное нахождение за границей

По его мнению, в нынешних условиях недопустимо проведение отпуска чиновника на территории государства – члена НАТО.

Кроме того, в другой стране госслужащего могут завербовать или неправомерно арестовать.

Поэтому депутат предлагает внести поправки в законодательство об увольнении чиновников, которые более 3 месяцев проводят за границей, передает RT.

Все, кто влияет на политическую составляющую в стране, должны находиться в стране, считает депутат.

Это относится и к депутатам, их помощники, сотрудники аппарата политических партий, партийным функционерам.