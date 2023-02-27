Лекарства по рецепту можно заказать с доставкой

Правительство и Минздрав утвердили порядок дистанционной продажи и перечень рецептурных лекарств, которые можно заказать на дом. Об этом пишет «RG.RU».

Раньше лекарства по рецепту можно было заказать онлайн, а получать только в аптеке.

Сейчас в Москве, Подмосковье и Белгородской области запускают пилотный проект по доставке таких препаратов на дом.

Сотрудник аптеки во время заказа увидит электронный рецепт от врача, а покупатель может найти его на госуслугах. Рецепт представлен в виде QR-кода.

В эксперименте участвует более 900 лекарств, которые применяют для лечения всех групп заболеваний. Не будут доставлять только препараты строгого учета и спиртовые настойки.

Пилот продлится до конца 2025 года.