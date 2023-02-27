Семейный бизнес сможет получить долгосрочный кредит на 10-15 лет

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова предложила предоставлять семейному бизнесу долгосрочные кредиты сроком от 10 до 15 лет. Об этом сообщает «ТАСС».

«Кредиты могут быть более долгосрочными, так как рисков меньше, что признают сами банки. Одно дело, когда финансовые обязательства берет на себя один человек, другое – когда отвечает вся семья. Мы хотим, чтобы кредиты выдавали на 10-15 лет», – пояснила Елена Дыбова.

Сейчас в стране зарегистрирована 6,05 млн малых и средних компаний, из них 74% – это семейный бизнес.

Поскольку нет отдельного закона о семейном бизнесе, Торгово-промышленная палата готовит предложения, на базе которых создают нормативные акты. Например, так парламент Башкирии принял закон «О развитии семейных предприятий».