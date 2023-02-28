⚡ Что выбрать бухгалтеру: найм или работу на себя?

Современные технологии позволяют бухгалтеру полностью отказаться от работы по трудовому договору и заняться частной практикой. Но так ли все прекрасно на аутсорсе?!
Николай Вильчур, эксперт по правовому и налоговому сопровождению бизнеса и бизнес-психолог Ирина Морозова в 12:00 мск будут спорить, что лучше сегодня.
А в споре, как известно, рождается истина.
Присоединяйтесь к разговору и выслушайте все стороны, чтобы оценить вопрос объективно.
На вебинаре:
- Ключевые за и против ухода из найма;
- К чему надо быть готовым, когда начинаешь работать на себя;
- Живая дискуссия и разбор вопросов участников вебинара.