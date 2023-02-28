Вебинары для бухгалтеров

⚡ Что выбрать бухгалтеру: найм или работу на себя?

Присоединяйтесь к баттлу между экспертами, которые придерживаются разных точек зрения и выслушайте аргументы за и против ухода из найма.

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Современные технологии позволяют бухгалтеру полностью отказаться от работы по трудовому договору и заняться частной практикой. Но так ли все прекрасно на аутсорсе?!

Николай Вильчур, эксперт по правовому и налоговому сопровождению бизнеса и бизнес-психолог Ирина Морозова в 12:00 мск будут спорить, что лучше сегодня.

А в споре, как известно, рождается истина.

Присоединяйтесь к разговору и выслушайте все стороны, чтобы оценить вопрос объективно.

На вебинаре:

  • Ключевые за и против ухода из найма;
  • К чему надо быть готовым, когда начинаешь работать на себя;
  • Живая дискуссия и разбор вопросов участников вебинара.

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