⚡ Что выбрать бухгалтеру: найм или работу на себя?

Современные технологии позволяют бухгалтеру полностью отказаться от работы по трудовому договору и заняться частной практикой. Но так ли все прекрасно на аутсорсе?!

Николай Вильчур, эксперт по правовому и налоговому сопровождению бизнеса и бизнес-психолог Ирина Морозова в 12:00 мск будут спорить, что лучше сегодня.

А в споре, как известно, рождается истина.

Присоединяйтесь к разговору и выслушайте все стороны, чтобы оценить вопрос объективно.

На вебинаре: