Аэропорт Пулково закрыли до 13:20

Воздушное пространство Санкт-Петербурга закрыто до 13:20 мск, сообщают «РБК».
Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы из-за неизвестного летательного аппарата.
По этой причине несколько самолетов, вылетевших из «Внуково», возвращаются в Москву.
В регионе введен план «Ковер», который применяют в случаях незаконного пересечения границы или при появлении в воздухе неопознанных объектов.
Бывший зампред Совфеда по обороне и безопасности, полковник запаса Франц Клинцевич сообщил, что летательные объекты в зоне действия плана «Ковер» сбиваются.