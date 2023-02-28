Общество

Аэропорт Пулково закрыли до 13:20

В небе обнаружили неопознанный объект, власти развернули план «Ковер», по которому неизвестные летательные аппараты будут сбиты.

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Воздушное пространство Санкт-Петербурга закрыто до 13:20 мск, сообщают «РБК».

Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы из-за неизвестного летательного аппарата.

По этой причине несколько самолетов, вылетевших из «Внуково», возвращаются в Москву.

В регионе введен план «Ковер», который применяют в случаях незаконного пересечения границы или при появлении в воздухе неопознанных объектов.

Бывший зампред Совфеда по обороне и безопасности, полковник запаса Франц Клинцевич сообщил, что летательные объекты в зоне действия плана «Ковер» сбиваются.

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