Аэропорт Пулково закрыли до 13:20

Воздушное пространство Санкт-Петербурга закрыто до 13:20 мск, сообщают «РБК».

Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы из-за неизвестного летательного аппарата.

По этой причине несколько самолетов, вылетевших из «Внуково», возвращаются в Москву.

В регионе введен план «Ковер», который применяют в случаях незаконного пересечения границы или при появлении в воздухе неопознанных объектов.

Бывший зампред Совфеда по обороне и безопасности, полковник запаса Франц Клинцевич сообщил, что летательные объекты в зоне действия плана «Ковер» сбиваются.