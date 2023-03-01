Ипотека

Родители с двумя детьми чаще всего берут «семейную ипотеку»

Особой популярностью программа пользуется в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Больше половины сделок заключают клиенты банка до 35 лет.

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В 2023 году семьи с двумя детьми чаще всего оформляли «семейную ипотеку». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на специалистов Банка ДОМ.РФ.

48% родителей с двумя детьми покупали жилье по программе «Семейная ипотека». 40% сделок приходится на семьи, где есть только один ребенок. С многодетными клиентами банк заключил 12% ипотечных договоров.

Больше половины клиентов до 35 лет обращаются в банк за «семейной ипотекой». 45% сделок по льготной программе заключили заемщики в возрасте от 36 до 50 лет.

Чаще всего «семейную ипотеку» оформляют в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Программа пользуется популярностью в Татарстане, Тюменской, Новосибирской, Свердловской, Ростовской, Ленинградской и Воронежской областях.

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