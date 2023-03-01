В Москве запустили Большую кольцевую линию метро

1 марта 2023 года в московском метро открыли Большую кольцевую линию (БКЛ). Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Мы проделали колоссальную работу – достроили крупнейшее в мире кольцо – и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство. В течение пяти дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным», – сказано в сообщении.
БКЛ улучшит транспортное обслуживание 15 млн жителей Московского региона. Пассажиры сэкономят в пути до 45 минут. Для работы на новых станциях трудоустроили больше 6 тыс. человек.
Большая кольцевая линия имеет протяженность 70 км, на ней расположена 31 станция.