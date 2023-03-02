Минфин ограничит инвесторам доступ к иностранным ценным бумагам

Минфин разрабатывает новую концепцию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Она ограничит инвестиции в иностранные ценные бумаги. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

«Когда мы будем публиковать пакет по модернизации ИИС, там будет, в частности, ограничение инвестиций в иностранные ценные бумаги», - сообщил Алексей Моисеев.

Министерство собирается поэтапно заменить ИИС первого типа на новые инструменты и модернизировать систему единого налогового вычета. Также Минфин продумывает концепцию ИИС третьего типа, где не будет ограничений по сумме ежегодного взноса.