Кредитование

Малый и средний бизнес оформил рекордное количество кредитов в 2022 году

В основном предприниматели брали кредиты для пополнения оборотных средств, проектного финансирования. Более 4,5 тысяч договоров заключены по программе господдержки.

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В 2022 году кредитный портфель клиентов ВТБ из малого и среднего бизнеса увеличился на 21,4%, превысив 1,97 трлн рублей. Это рекордный показатель за пять лет, сообщает «ТАСС».

Чаще всего предприниматели обращались за полонением оборотных средств, объем таких кредитов в 2022 году увеличился на 20,4%.

Инвестиционные кредиты для проектного финансирования выросли на 11,5%.

Более 4,5 тыс. договоров на 680 млрд рублей малый и средний бизнес заключил на условиях льготного кредитования. За 2022 год объем кредитов с господдержкой вырос на 16%.

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