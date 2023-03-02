Малый и средний бизнес оформил рекордное количество кредитов в 2022 году

В 2022 году кредитный портфель клиентов ВТБ из малого и среднего бизнеса увеличился на 21,4%, превысив 1,97 трлн рублей. Это рекордный показатель за пять лет, сообщает «ТАСС».

Чаще всего предприниматели обращались за полонением оборотных средств, объем таких кредитов в 2022 году увеличился на 20,4%.

Инвестиционные кредиты для проектного финансирования выросли на 11,5%.

Более 4,5 тыс. договоров на 680 млрд рублей малый и средний бизнес заключил на условиях льготного кредитования. За 2022 год объем кредитов с господдержкой вырос на 16%.