МИР

НСПК предлагает платить смартфоном по-новому

Оплата будет происходить через QR-код, который нужно показать на кассе. Данные о карте будут представлены в зашифрованном, токенизированном виде.

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Национальная система платежных карт (НСПК) запустит новый способ платежей по карте «Мир». Об этом сообщают «Известия».

Приложение банка сформирует QR‑код, по которому клиент сможет оплатить покупку на кассе магазина.

Такие транзакции будут защищенными и токенизированными, то есть настоящие данные банковской карты в QR-коде представлены в зашифрованном виде. Это нужно для того, чтобы код случайно не попал на камеры, и злоумышленники не смогли оплачивать свои покупки.

Новый способ оплаты вступит в силу с 25 апреля 2023 года. Оплата через QR-код будет доступна владельцам iPhone.

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