МТС купит сервис по продаже билетов

Компания «МТС Энтертейнмент» ведет переговоры о приобретении билетной платформы TicketsCloud, сообщает «Коммерсант».

TicketsCloud прошла предпродажный аудит, ее стоимость от 500 млн до 2 млрд рублей.

У МТС уже есть билетные сервисы Ticketland и Ponominalu. Их мобильный оператор приобрел в 2018 году за 3,6 млрд рублей. Тогда же была выделена отдельная структура «МТС Энтертейнмент», которая занимается билетным бизнесом.

Купив TicketsCloud, МТС может выйти на рынок вторичной продажи билетов.

С начала 2023 года рынок продажи билетов на мероприятия начал активно расти, его показатели превысили допандемийный уровень.