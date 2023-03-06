Ведение бизнеса

МТС купит сервис по продаже билетов

Переговоры о покупке МТС билетного сервиса TicketsCloud близятся к финалу. Компания может занять новую нишу на рынке вторичной продажи билетов.

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Компания «МТС Энтертейнмент» ведет переговоры о приобретении билетной платформы TicketsCloud, сообщает «Коммерсант».

TicketsCloud прошла предпродажный аудит, ее стоимость от 500 млн до 2 млрд рублей.

У МТС уже есть билетные сервисы Ticketland и Ponominalu. Их мобильный оператор приобрел в 2018 году за 3,6 млрд рублей. Тогда же была выделена отдельная структура «МТС Энтертейнмент», которая занимается билетным бизнесом.

Купив TicketsCloud, МТС может выйти на рынок вторичной продажи билетов.

С начала 2023 года рынок продажи билетов на мероприятия начал активно расти, его показатели превысили допандемийный уровень.

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