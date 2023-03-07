Белорусские холодильники исключили из системы прослеживаемости

Опубликовано постановление правительства от 04.03.2023 № 345 «О внесении изменений в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости».
Из системы прослеживаемости убрали такие белорусские товары:
- холодильники-морозильники бытовые;
- холодильники бытовые;
- холодильники бытовые в виде стола;
- холодильники бытовые встраиваемого типа;
- морозильники бытовые.
Ранее Минфин пояснял, что что 28 декабря 2021 года МНС РБ и ФНС РФ подписали протокол, которым утвержден порядок обмена электронной информацией между налоговыми службами двух стран. К этому порядку есть приложение № 7 с перечнем товаров. В этом перечне белорусских холодильников нет.
Поэтому из российского перечня их тоже исключили.