Прослеживаемость товаров

Белорусские холодильники исключили из системы прослеживаемости

В отчеты о прослеживаемости теперь не надо включать холодильники, произведенные в Беларуси.

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Опубликовано постановление правительства от 04.03.2023 № 345 «О внесении изменений в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости».

Из системы прослеживаемости убрали такие белорусские товары:

  • холодильники-морозильники бытовые;
  • холодильники бытовые;
  • холодильники бытовые в виде стола;
  • холодильники бытовые встраиваемого типа;
  • морозильники бытовые.

Ранее Минфин пояснял, что что 28 декабря 2021 года МНС РБ и ФНС РФ подписали протокол, которым утвержден порядок обмена электронной информацией между налоговыми службами двух стран. К этому порядку есть приложение № 7 с перечнем товаров. В этом перечне белорусских холодильников нет.

Поэтому из российского перечня их тоже исключили.

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