Белорусские холодильники исключили из системы прослеживаемости

Опубликовано постановление правительства от 04.03.2023 № 345 «О внесении изменений в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости».

Из системы прослеживаемости убрали такие белорусские товары: холодильники-морозильники бытовые;

холодильники бытовые;

холодильники бытовые в виде стола;

холодильники бытовые встраиваемого типа;

морозильники бытовые.

Ранее Минфин пояснял, что что 28 декабря 2021 года МНС РБ и ФНС РФ подписали протокол, которым утвержден порядок обмена электронной информацией между налоговыми службами двух стран. К этому порядку есть приложение № 7 с перечнем товаров. В этом перечне белорусских холодильников нет.

Поэтому из российского перечня их тоже исключили.