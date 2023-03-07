ВЭД

Вкусвилл начал продавать товары с доставкой в ОАЭ

Эксперимент по продаже продуктов в Дубае удался, и «Вкусвилл» решил его масштабировать. Теперь в ОАЭ можно заказать детское питание, напитки, сладости и консервы через сервисы быстрой доставки.

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Ритейлер "Вкусвилл" начал продавать продукты в Дубае, пишет «Интерфакс».

Компания сотрудничает с сервисом быстрой доставки продуктов YallaMarket.

В конце 2022 года проект с доставкой товаров «Вкусвилла» в ОАЭ начал работать в тестовом режиме. По результатам эксперимента ритейлер решил запустить проект в полную силу.

Заказать продукты можно будет через другие сервисы доставки, например, Noon, Deliveroo, NowNow.

Продуктовый ритейлер будет привозить в Дубай детское питание, напитки, консервация, варенье, сладости и другие продукты.

В 2022 году «Вкусвилл» начал продавать товары в Китае через маркетплейс Tmall и доставлять продукты в Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан.

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