Вкусвилл начал продавать товары с доставкой в ОАЭ

Ритейлер "Вкусвилл" начал продавать продукты в Дубае, пишет «Интерфакс».
Компания сотрудничает с сервисом быстрой доставки продуктов YallaMarket.
В конце 2022 года проект с доставкой товаров «Вкусвилла» в ОАЭ начал работать в тестовом режиме. По результатам эксперимента ритейлер решил запустить проект в полную силу.
Заказать продукты можно будет через другие сервисы доставки, например, Noon, Deliveroo, NowNow.
Продуктовый ритейлер будет привозить в Дубай детское питание, напитки, консервация, варенье, сладости и другие продукты.
В 2022 году «Вкусвилл» начал продавать товары в Китае через маркетплейс Tmall и доставлять продукты в Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан.