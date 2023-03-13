Стало ясно, как бюджетному учреждению учесть доходы от санкций за нарушение 44-ФЗ

Санкции за нарушение Закона № 44-ФЗ признают доходами бюджета. Например, это касается взысканий сумм обеспечения заявки с участника электронных торгов, которого включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от заключения контракта.

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Деньги зачисляют на лицевой счет заказчика. Разъяснение есть в письме Минфина от 24.11.2022 г. № 02-07-10/115351.

Бюджетное учреждение должно перевести их в бюджет. Доходы бюджета учитывают АДБ. У бюджетных учреждений нет таких полномочий.

Они записывают проводки:

Дебет 2 210 05 560 Кредит 2 303 05 731 – начислен долг на дату, когда возникло требование к плательщику санкции;

Дебет 2 303 05 831 Кредит 2 201 11 610 – перечислена сумма в бюджет.

По части других доходов бюджета Минфин считает так:

  •  неустойки по госконтрактам при бюджетных инвестициях отражает только госорган, который передал бюджетному учреждению полномочия ПБС;
  •  суммы от выбытия недвижимости учитывают в доходах учреждения, а также в его расходах по безвозмездному перечислению в бюджет.
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