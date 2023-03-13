Должники по налогам удивляются, что с них ничего не взыскивают

Организация сдала 6-НДФЛ, но налог при этом не уплатила. Раньше реакция налоговиков была быстрой, деньги начинали списывать со счета. А сейчас – тишина.
Своим удивлением на этот счет поделилась подписчица нашего канала «Красный уголок бухгалтера».
Коллеги пояснили, что пока взысканий не будет. Все потому, что сейчас существует неразбериха с сальдо ЕНС.
Сверки сальдо ЕНС будут идти в марте – апреле.
ФНС в своем письме сообщала, что взыскивать будут только верифицированные суммы отрицательного сальдо ЕНС.