ЕНП (единый налоговый платеж)

Должники по налогам удивляются, что с них ничего не взыскивают

Не все организации платят налоги своевременно и добровольно. Некоторые ждут, когда налоговики вышлют требование, решение о взыскании, заблокируют счет и банк будет списывать деньги на налоги. Но сейчас эта схема не работает.

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Организация сдала 6-НДФЛ, но налог при этом не уплатила. Раньше реакция налоговиков была быстрой, деньги начинали списывать со счета. А сейчас – тишина.

Своим удивлением на этот счет поделилась подписчица нашего канала «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги пояснили, что пока взысканий не будет. Все потому, что сейчас существует неразбериха с сальдо ЕНС.

Сверки сальдо ЕНС будут идти в марте – апреле.

ФНС в своем письме сообщала, что взыскивать будут только верифицированные суммы отрицательного сальдо ЕНС.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

Должники по налогам удивляются, что с них ничего не взыскивают

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