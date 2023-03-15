Работникам ОПК дали отсрочку от весеннего призыва

Минпромторг направил в Минобороны перечень конкретных работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) призывного возраста, которые задействованы в выполнении гособоронзаказа. В 2023 году им предоставят отсрочку от весеннего призыва на службу. Об этом пишет «ТАСС».

«Минпромторгом России в адрес Минобороны России направлен список с перечнем конкретных особо востребованных работников организаций ОПК призывного возраста, который в настоящее время отрабатывается», – заявили в министерстве.

В ближайшее время Межведомственная комиссия по бронированию определит категории сотрудников, которые имеют право на отсрочку от военной службы с учетом интересов ОПК и Минобороны.