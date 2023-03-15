Обновленный список параллельного импорта разрешил IKEA и десяток зарубежных автобрендов

Минпромторг утвердил обновленный список товаров, разрешенных к параллельному импорту. Приказ Минпромторга от 02.03.2023 № 684 зарегистрирован.
В список вошла продукция IKEA, 12 зарубежных автобрендов, в том числе массового сегмента – Renault, Kia, Hyundai, косметика Kerastase и YSL, а также игрушки (Hasbro, Logitech, Nintendo), моторные масла (Shell Helix, Rimula) и пр.
Параллельный импорт предполагает ввоз оригинальных товаров компаний, которые ушли с нашего рынка. Поставки идут через альтернативные каналы.