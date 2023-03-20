Политика

До апреля сотрудники администрации президента обязаны избавиться от iPhone

Чтобы избежать взломов и шпионажа со стороны западных специалистов, АП закупит новые безопасные телефоны. С операционной системой Android, ее китайскими аналогами или «Аврора».

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До конца марта сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовано поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок и с другой операционной системой, узнал «Коммерсант».

Аналогичные рекомендации получат и чиновники региональных внутриполитических блоков, которые будут заниматься кампанией по выборам президента-2024.

Сотрудникам АП рекомендовали приобретать телефоны с операционными системами Android, ее китайскими аналогами или «Аврора», которая разработана российской компанией «Открытая мобильная платформа» – «дочкой» ПАО «Ростелеком».

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