До апреля сотрудники администрации президента обязаны избавиться от iPhone

До конца марта сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовано поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок и с другой операционной системой, узнал «Коммерсант».

Аналогичные рекомендации получат и чиновники региональных внутриполитических блоков, которые будут заниматься кампанией по выборам президента-2024 .

Сотрудникам АП рекомендовали приобретать телефоны с операционными системами Android, ее китайскими аналогами или «Аврора», которая разработана российской компанией «Открытая мобильная платформа» – «дочкой» ПАО «Ростелеком».