Платежные системы

В Иране запустят систему «Мир»

ЦБ двух стран уже работают над этим проектом.

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Платежная система «Мир» может быть запущена в Иране в скором времени. Об этом со ссылкой на замминистра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян пишет ТАСС.

   «Центральные банки России и Ирана уже работают над этим проектом. Мы надеемся, что скоро будет результат», – отметил Шалбафиян.

Напомним, что вице-премьер Александр Новак еще в мае прошлого года заявил, что Россия и Иран договорились переходить на взаиморасчеты в национальных валютах.

Он отметил, что страны обсуждают соединение платежных систем «Мир» и «Шетаб», а также работу национальных систем передачи финансовых сообщений.

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