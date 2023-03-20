В Иране запустят систему «Мир»

Платежная система «Мир» может быть запущена в Иране в скором времени. Об этом со ссылкой на замминистра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян пишет ТАСС.

«Центральные банки России и Ирана уже работают над этим проектом. Мы надеемся, что скоро будет результат», – отметил Шалбафиян.

Напомним, что вице-премьер Александр Новак еще в мае прошлого года заявил, что Россия и Иран договорились переходить на взаиморасчеты в национальных валютах.

Он отметил, что страны обсуждают соединение платежных систем «Мир» и «Шетаб», а также работу национальных систем передачи финансовых сообщений.