Расчетный счет

Точка открыла первый счет на своей лицензии

До сих пор банк работал по мультибанковской модели с партнерами и открывал счета на базе их банковских лицензий.

Версия для печати

«Точка» предлагает клиентам переводить счета на свою лицензию. Для этого сделали лендинг с ответами на популярные вопросы и формой заявки.

Для тех, кто уже работает с «Точкой», пока ничего не изменится. Но скоро «Точка» будет переводить счета на новую лицензию, и тогда:

  1. У счетов изменится БИК и корреспондентский счет. Фактически клиентам откроют новые счета, но сохранят их текущие номера, историю операций и другие настройки.
  2. Текущие счета временно станут транзитными. Так все поступления на старые реквизиты будут автоматически переводиться на новые.

Компания получила собственную лицензию в начале года. Лицензия универсальная и позволяет работать с рублями и валютой.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

223-ФЗ

Независимая гарантия при закупках у СМСП по закону № 223-ФЗ: новшества с 1 апреля 2023 года

С прошлого года действуют основные и дополнительные требования к обеспечительным гарантиям для конкурентных закупок у СМСП. С апреля к ним добавят еще одно: информация о гарантии должна быть в спецреестре.

Независимая гарантия при закупках у СМСП по закону № 223-ФЗ: новшества с 1 апреля 2023 года
Налоговые споры

Как оспорить решение налоговой

Если налоговая инспекция нашла нарушение и привлекает вас к ответственности, а вы с этим не согласны – можно и нужно бороться. Это не быстро, но в итоге можно отстоять свою правоту и отбиться от штрафов. Читайте пошаговую инструкцию по обжалованию решения налоговой.

Как оспорить решение налоговой
Субсидии для бизнеса

Гранты для сельского хозяйства. Перспективы для предпринимателей 

21 февраля 2023 года Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Многие СМИ прокомментировали тезисы выступления Президента. В настоящей статье речь пойдет о том, какие возможности для получения господдержки открываются для предпринимателей в сфере сельского хозяйства.

Гранты для сельского хозяйства. Перспективы для предпринимателей 

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Премии

Особенности премирования генерального директора. Что нужно учесть

Основная особенность премирования генерального – это то, что соответствующее решение принимается органом управления фирмой, который и выступает как работодатель (совет директоров, единственный участник, акционер).

Особенности премирования генерального директора. Что нужно учесть
Читать еще