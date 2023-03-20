Точка открыла первый счет на своей лицензии

«Точка» предлагает клиентам переводить счета на свою лицензию. Для этого сделали лендинг с ответами на популярные вопросы и формой заявки.

Для тех, кто уже работает с «Точкой», пока ничего не изменится. Но скоро «Точка» будет переводить счета на новую лицензию, и тогда:

У счетов изменится БИК и корреспондентский счет. Фактически клиентам откроют новые счета, но сохранят их текущие номера, историю операций и другие настройки. Текущие счета временно станут транзитными. Так все поступления на старые реквизиты будут автоматически переводиться на новые.

Компания получила собственную лицензию в начале года. Лицензия универсальная и позволяет работать с рублями и валютой.