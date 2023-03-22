Фестиваль по финансовой грамотности научит детей управлять карманными деньгами

С 27 по 31 марта 2023 года пройдет «ФинЗОЖ Фест» – Всероссийский онлайн-марафон по финансовой грамотности для детей и молодежи. Об этом сообщается в телеграм-канале Минфина.

Участников фестиваля научат управлять карманными деньгами и «по-взрослому» отвечать за свои доходы и расходы.

Поделятся секретами управления личным бюджетом руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута и замминистра финансов Михаил Котюков.

Помогут освоиться в мире финансов также блогеры, консультанты, практикующие инвесторы и психологи.

Следить за онлайн-марафоном можно в группе ВКонтакте «Мои финансы», в телеграм-канале «ФинЗОЖ эксперт» и на портале моифинансы.рф.