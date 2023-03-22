Продлили ограничения на вывоз лома драгметаллов

В России и дальше будут дейстовать временные ограничения на вывоз лома драгоценных металлов. Постановление об этом подписал председателем Правительства, сообщается в Telegram-канале Минфина.

Под ограничение также подпадет лом металлов, плакированных драгметаллами, отходы и лом, содержащий драгоценные металлы или их соединения, а также отходы электротехнических и электронных изделий переработав которые можно получить драгоценные металлы.

Это сделано, чтобы увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных заводов и объем выпуска готовой высокотехнологичной продукции.