ЕНП (единый налоговый платеж)

😥 ИП с долгом по транспортному налогу не сможет уменьшать налог по УСН на взносы

Одно из условий уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы – сохранение положительного сальдо ЕНС до конца года (пока не наступит срок уплаты взносов). Но если у ИП есть какие-то налоговые долги, то его сальдо ЕНС будет отрицательным.

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В этом случае все уплаченные фиксированные взносы, даже если платить их поручением со статусом 02, пойдут на погашение долгов по другим налогам.

То есть, уплаченные взносы будут считаться неуплаченными. А значит, на них нельзя уменьшить налог по УСН.

Участница нашего форума поделилась проблемой – у ИП большой долг по налогу за его личное авто (около 500 тыс. рублей).

Этот долг он пытается оспорить, поэтому не платил.

Бухгалтер ищет способ платить предпринимательские налоги так, чтобы они не ушли на погашение долга по личным налогам ИП.

Но увы, теперь все деньги зачисляют на ЕНС и сначала погашают более ранние недоимки.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

😥 ИП с долгом по транспортному налогу не сможет уменьшать налог по УСН на взносы

Одно из условий уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы – сохранение положительного сальдо ЕНС до конца года (пока не наступит срок уплаты взносов). Но если у ИП есть какие-то налоговые долги, то его сальдо ЕНС будет отрицательным.

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