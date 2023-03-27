На криптобиржу Binance и ее основателя подали в суд

27 марта 2023 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подали иск в суд Иллинойса к криптовалютной бирже Binance, ее основателю Чанпэну Чжао, а также к бывшему топ-менеджеру Сэмюэлу Лиму. Об этом сообщает «Коммерсант».

По версии истца, Binance нарушала правила и законы, направленные на борьбу с отмыванием денежных средств.

Кроме того, руководство биржи обещало привилегированным клиентам заранее сообщать, если правоохранительные органы могут заморозить их активы.

От сотрудников требовали обходить установленные правила проверки клиентских активов.