Ипотека

Цены на жилье растут быстрее доходов россиян

С 2020 года цены на жилье выросли значительно выше, чем доходы населения за тот же период. То есть, доступность жилья не растет, несмотря на льготную ипотеку.

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Об этом рассказал представитель ЦБ Александр Данилов на Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России».

Также он отметил рост разницы в цене между первичным и вторичным жильем.

«Цены на первичку выросли очень сильно. И это трудно уже объяснить тем, что на первичке строится более качественное жилье», – цитирует ИА ТАСС слова Данилова.

Если не пить, не есть, а все откладывать, то для покупки квартиры в новостройке в 2019 году ушла бы зарплата за 6 лет, сейчас – уже зарплата за 8 лет.

Льготные ставки по ипотеке в такой ситуации уже не помогут. «Потенциал такого рода искусственного поддержания спроса на ипотеку исчерпан. Поэтому мы выступаем за более долгосрочную, стабильную историю», – добавил Данилов.

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