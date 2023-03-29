Ведение бизнеса

Прибыль «Ленты» снизилась на 64,5%

Компания потратила 11 млрд рублей на интеграцию магазинов «Билла», «Семья» и «Утконос», а также на создание своих IT-решений.

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В 2022 году чистая прибыль ритейлера «Лента» упала на 64,5%, до 4,85 млрд рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

Выручка «Ленты» в 2022 году увеличилась на 11,1%, до 537,4 млрд рублей.

«Несмотря на турбулентность бизнес-среды, мы остаёмся приверженными ключевым приоритетам развития „Ленты“, среди которых восстановление роста LFL гипермаркетов, повышение маржинальности бизнеса, экспансия и развитие новых форматов и онлайн-бизнеса», – сообщил гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин.

«Лента» потратила на 17,8% больше на капитальные расходы. 11 млрд рублей ушло на открытие небольших магазинов, на интеграцию сетей «Билла», «Семья» и «Утконос», а также на разработку собственных IT-систем.

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