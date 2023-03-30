❗️31 марта – последний день, чтобы сдать бухгалтерскую отчетность за 2022 год. У вас уже все готово?

Формы документов, которые входят в состав годовой бухотчетности, установлены приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н.

Важный момент: отчетный период – это обычно год, но если организация была создана после 30 сентября, то ее отчетный период длится до 31 декабря года, следующего за годом открытия.

То есть если ваша компания начала работу 5 октября 2021 года, то отчитаться надо за период 05.10.2021 – 31.12.2022.

Сдавать бухотчетность надо только в электронном виде. Сейчас продолжает действовать правило, по которому бухотчетность отправлять нужно только в налоговую.

Исключение – если в вашей бухотчетности содержатся сведения о государственной тайне (ч. 7 ст. 18 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Тогда ее не разместят в ГИРБО.