Центробанк продлил на полгода ограничение на биржевую торговлю заблокированными бумагами

Банк России еще на шесть месяцев ограничил операции с иностранными ценными бумагами, которые заблокированы в международных депозитариях. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«С 1 апреля 2023 года российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы», – сказано в сообщении.

Брокеры не смогут принимать и исполнять поручения инвесторов, которые предполагают любые операции с заблокированными бумагами.

Владельцы сохранят право собственности на иностранные акции и облигации.

Ограничения не затронут ценных бумаг иностранных эмитентов, которые ведут деятельность в РФ.