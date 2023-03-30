Центробанк продлил на полгода ограничение на биржевую торговлю заблокированными бумагами

Владельцы ценных бумаг сохранят право собственности на них, но брокеры не смогут принимать и выполнять поручения инвесторов, связанные с заблокированными активами.

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Банк России еще на шесть месяцев ограничил операции с иностранными ценными бумагами, которые заблокированы в международных депозитариях. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«С 1 апреля 2023 года российские депозитарии продолжат вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы», – сказано в сообщении.

Брокеры не смогут принимать и исполнять поручения инвесторов, которые предполагают любые операции с заблокированными бумагами.

Владельцы сохранят право собственности на иностранные акции и облигации.

Ограничения не затронут ценных бумаг иностранных эмитентов, которые ведут деятельность в РФ.

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