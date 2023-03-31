Семьи вложили криптовалюту в среднем 17,5 тысяч рублей

Средний размер финансовых активов российских домохозяйств составляет 15,7 тыс. рублей. При этом те, кто хранит деньги в криптовалюте, в среднем имеют 17,5 тыс. рублей. Об этом сообщается в исследовании Центробанка.

«Домохозяйство – это люди, проживающие вместе по одному адресу и имеющие общие доходы и расходы», – разъясняется на сайте Центробанка.

Средняя сумма на счетах и вкладах домохозяйств – 15 тыс. рублей.

Больше 65% семей имеют финансовые активы.

В среднем 26,5 тыс. рублей вложены в акции и облигации, в паевые инвестиционные фонды – 82,5 тыс. рублей, в НПФ – 100 тыс. рублей, в драгметаллы – 3,3 тыс. рублей, а в электронных кошельках хранится 1 тыс. рублей.