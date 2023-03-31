Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

В новых регионах создадут особую экономическую зону с налоговыми льготами

Для участников новой свободной экономической зоны на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонской областей установят льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество, страховым взносам.

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В Госдуму внесены правительственные законопроекты о СЭЗ и поправки в НК.

Льготы такие:

  • ставка налога на прибыль 0% на 10 лет;
  • освобождение от налога на имущество организаций на 10 лет;
  • освобождение от земельного налога на 3 года;
  • пониженные тарифы страховых взносов 7,6%;
  • ускоренная норма амортизации.

Поправки в НК РФ должны заработать с 2024 года.

У «Клерка» есть телеграм-чат для помощи бухгалтерам и предпринимателям в новых регионах.

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