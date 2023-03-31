В новых регионах создадут особую экономическую зону с налоговыми льготами

В Госдуму внесены правительственные законопроекты о СЭЗ и поправки в НК.
Льготы такие:
- ставка налога на прибыль 0% на 10 лет;
- освобождение от налога на имущество организаций на 10 лет;
- освобождение от земельного налога на 3 года;
- пониженные тарифы страховых взносов 7,6%;
- ускоренная норма амортизации.
Поправки в НК РФ должны заработать с 2024 года.
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