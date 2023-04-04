При регистрации юрлица надо указывать адрес из ГАР

В заявлении о госрегистрации компании надо указать юрадрес в структурированном виде по сведениям из Государственного адресного реестра (ГАР) в муниципальном делении.

Об этом сообщает ФНС в письме от 09.02.2023 № 14-1-03/0025@.

Если в ГАР сведений о помещении (за исключением квартиры) адрес юрлица должен указываться в заявлении о госрегистрации до показателя «Здание/сооружение» включительно.

При этом отсутствие в ГАР сведений о помещении само по себе не может являться основанием для отказа в госрегистрации.