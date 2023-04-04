⚡️ Бизнесу легче клиентов найти, чем надежных бухгалтеров. А где искать?

Становитесь участником профессионального сообщества бухгалтеров: это быстро и без оплаты. Там уже 600 ваших коллег.

Заполните анкету, расскажите про ваш профессиональный опыт, навыки, предпочтения по работе.

Анкета – это ваша визитная карточка. Если хотите, расскажите о своих планах по повышению квалификации. Или сделайте уточнение для потенциальных работодателей: свободный график, предпочтительная отрасль, порядок постановки задач.

Любое профессиональное сообщество вносит вклад в развитие профессии. И в том числе, поднимает престиж и влияет на уровень дохода.

Заполнить анкету.