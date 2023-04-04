Небольшие промпредприятия надо освободить от лишней административной и налоговой нагрузки, считает Путин

Президент Владимир Путин поручил правительству снизить административную и налоговую нагрузку на небольшие промышленные предприятия. Об этом пишет «ТАСС».
«Я прошу правительство рассмотреть возможность снижения административной и налоговой нагрузки для небольших промышленных предприятий, это очень важно. Конечно, и тут нужно смотреть на все очень аккуратно, но давайте все-таки подумаем и над этим вопросом», – сообщил Владимир Путин.
Также регионы будут должны согласовывать с правительством решения о смене владельцев иностранных организаций.
Так недружественные лица не получат контроль над предприятиями внутри страны.