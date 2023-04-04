Малый и средний бизнес

Небольшие промпредприятия надо освободить от лишней административной и налоговой нагрузки, считает Путин

Правительству нужно рассмотреть варианты, как это можно сделать. Об этом шла речь на заседании президиума Госсовета.

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Президент Владимир Путин поручил правительству снизить административную и налоговую нагрузку на небольшие промышленные предприятия. Об этом пишет «ТАСС».

«Я прошу правительство рассмотреть возможность снижения административной и налоговой нагрузки для небольших промышленных предприятий, это очень важно. Конечно, и тут нужно смотреть на все очень аккуратно, но давайте все-таки подумаем и над этим вопросом», – сообщил Владимир Путин.

Также регионы будут должны согласовывать с правительством решения о смене владельцев иностранных организаций.

Так недружественные лица не получат контроль над предприятиями внутри страны.

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