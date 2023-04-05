Криптовалюта

Покупателя криптовалюты ограбили на 700 тысяч рублей

Мужчина собирался обменять наличные на криптовалюту, но продавец залили его лицо газом и забрал все деньги.

Версия для печати

В полицию Санкт-Петербурга обратился мужчина, которого ограбили на 700 тысяч рублей при попытке обменять наличные деньги на криптовалюту. Об этом пишет «Петроград» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Пострадавший познакомился в Telegram с продавцом криптовалюты и назначил встречу, чтобы обменять 700 тыс. рублей на крипту. Торговец залил лицо покупателя слезоточивой жидкостью, забрал деньги и скрылся.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело об ограблении в крупном размере. Сейчас преступник объявлен в розыск.

ГК РФ

Умер директор-единственный учредитель. До оформления наследства право собственности у доверительного управляющего?

Пока наследники еще не вступили в наследство, можно ли в ООО выплачивать зарплату, увольнять и принимать персонал? Без лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО, нельзя ни сдать отчетность, ни выплатить зарплату, так как нужны подписи и приказы, распорядительные документы.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Общество

В деньгах счастье или в том, что они дают?

В своем телеграм-канале я провел опрос о том, какая сумма денег ежемесячно нужна для достижения счастья, однако в комментариях разгорелась бурная дискуссия о том, что «не в деньгах счастье», поэтому выскажу свое мнение по этому поводу.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще