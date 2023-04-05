Покупателя криптовалюты ограбили на 700 тысяч рублей

В полицию Санкт-Петербурга обратился мужчина, которого ограбили на 700 тысяч рублей при попытке обменять наличные деньги на криптовалюту. Об этом пишет «Петроград» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Пострадавший познакомился в Telegram с продавцом криптовалюты и назначил встречу, чтобы обменять 700 тыс. рублей на крипту. Торговец залил лицо покупателя слезоточивой жидкостью, забрал деньги и скрылся.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело об ограблении в крупном размере. Сейчас преступник объявлен в розыск.