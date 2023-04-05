Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций дадут ипотечные каникулы

Госдума в окончательно чтении приняла закон, по которому пострадавшие от чрезвычайных ситуаций имеют право на ипотечные каникулы. Об этом пишет «ТАСС».

Ипотечные каникулы смогут получить заемщики, если их дома находятся в зоне чрезвычайной ситуации. А также те, чье имущество было повреждено или разрушено в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

В июле 2021 Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям пересмотреть кредитные условия пострадавших от наводнений в Крыму и Краснодарском крае.