Ипотека

Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций дадут ипотечные каникулы

Заемщики могут отсрочить платежи, если их имущество было повреждено или уничтожено в результате природных или техногенных бедствий.

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Госдума в окончательно чтении приняла закон, по которому пострадавшие от чрезвычайных ситуаций имеют право на ипотечные каникулы. Об этом пишет «ТАСС».

Ипотечные каникулы смогут получить заемщики, если их дома находятся в зоне чрезвычайной ситуации. А также те, чье имущество было повреждено или разрушено в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

В июле 2021 Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям пересмотреть кредитные условия пострадавших от наводнений в Крыму и Краснодарском крае.

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