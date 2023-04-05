📊 Налоговикам будут ставить оценки за ЕНС

В письме от 13.03.2023 № КЧ-4-8/2828@ приводятся критерии оценки и методика расчета.
Оценивать будут такие направления:
- своевременное предоставление справок о сальдо ЕНС;
- повышение качества информационной работы;
- уменьшение количества налогоплательщиков с отрицательным сальдо ЕНС;
- формирование верифицированного сальдо ЕНС;
- правильность и полнота представления налогоплательщиками уведомлений по ЕНП.
Например, будут высчитывать соотношение запросов о сальдо ЕНС и запросов, на которые не дали ответа.
Также будут высчитывать долю налогоплательщиков, в отношении которых подтвержден риск неправомерного положительного сальдо ЕНС либо мероприятия по верификации такого риска не проводились.
По всем показателям составят рейтинг налоговых инспекций.