ЕНП (единый налоговый платеж)

📊 Налоговикам будут ставить оценки за ЕНС

ФНС будет оценивать качество исполнения ее поручений по внедрению института ЕНС налоговиками на местах.

Версия для печати

В письме от 13.03.2023 № КЧ-4-8/2828@ приводятся критерии оценки и методика расчета.

Оценивать будут такие направления:

  • своевременное предоставление справок о сальдо ЕНС;
  • повышение качества информационной работы;
  • уменьшение количества налогоплательщиков с отрицательным сальдо ЕНС;
  • формирование верифицированного сальдо ЕНС;
  • правильность и полнота представления налогоплательщиками уведомлений по ЕНП.

Например, будут высчитывать соотношение запросов о сальдо ЕНС и запросов, на которые не дали ответа.

Также будут высчитывать долю налогоплательщиков, в отношении которых подтвержден риск неправомерного положительного сальдо ЕНС либо мероприятия по верификации такого риска не проводились.

По всем показателям составят рейтинг налоговых инспекций.

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Уплату налогов хотят перенести на 25 число

В Госдуму внесли законопроект, по которому уплата налогов переносится с 28 на 25 число. Виной всему кассовые разрывы в бюджете (да-да, они есть не только у бизнеса). Бухгалтеры считают, что такие риски можно было просчитать еще на этапе эксперимента и не менять правила на ходу.

«Ночной бухгалтер». Уплату налогов хотят перенести на 25 число

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Особенности налогообложения в новых регионах в 2023 году

Конец 2022 года ознаменовался вхождением в состав РФ четырех новых субъектов: ЛНД, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Став частью России, эти регионы могут теперь применять нормы законодательства РФ, в том числе и в части ведения предпринимательской деятельности.

Особенности налогообложения в новых регионах в 2023 году

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Проверка контрагентов

🔥В поиске по сайту на «Клерке» теперь можно проверить контрагента. Огонь же!

Заходите в поиск и сразу увидите всю главную информацию о своем контрагенте. А если на «Клерке» про него что-то писали в статьях или новостях, еще и полезные факты в копилочку добавите.

Читать еще