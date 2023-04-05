📊 Налоговикам будут ставить оценки за ЕНС

В письме от 13.03.2023 № КЧ-4-8/2828@ приводятся критерии оценки и методика расчета.

Оценивать будут такие направления: своевременное предоставление справок о сальдо ЕНС;

повышение качества информационной работы;

уменьшение количества налогоплательщиков с отрицательным сальдо ЕНС;

формирование верифицированного сальдо ЕНС;

правильность и полнота представления налогоплательщиками уведомлений по ЕНП.

Например, будут высчитывать соотношение запросов о сальдо ЕНС и запросов, на которые не дали ответа.

Также будут высчитывать долю налогоплательщиков, в отношении которых подтвержден риск неправомерного положительного сальдо ЕНС либо мероприятия по верификации такого риска не проводились.

По всем показателям составят рейтинг налоговых инспекций.