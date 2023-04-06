Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Вместе с декларацией 3-НДФЛ физлица из новых регионов должны сдать заявление о резидентстве

Физлица, которые жили в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях по состоянию на 30 сентября 2022 года, в 2022 году признаются налоговыми резидентами РФ.

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Но для этого надо подать заявление в ИФНС в срок для сдачи декларации 3-НДФЛ за 2022 год (2 мая 2023 года).

Образец такого заявления приведен в письме ФНС от 31.03.2023 № ШЮ-4-17/3856@.

При этом ФНС рекомендует подавать такое заявление электронно через специальный сервис.

Как пройти все этапы в этом сервисе, ФНС пояснила в письме.

Если в 2022 году житель новых регионов был на территории РФ более 183 календарных дней, то независимо от факта подачи или не подачи заявления, он признается налоговым резидентом РФ.

Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Вместе с декларацией 3-НДФЛ физлица из новых регионов должны сдать заявление о резидентстве

Физлица, которые жили в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях по состоянию на 30 сентября 2022 года, в 2022 году признаются налоговыми резидентами РФ.

Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Особенности налогообложения в новых регионах в 2023 году

Конец 2022 года ознаменовался вхождением в состав РФ четырех новых субъектов: ЛНД, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Став частью России, эти регионы могут теперь применять нормы законодательства РФ, в том числе и в части ведения предпринимательской деятельности.

Особенности налогообложения в новых регионах в 2023 году

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