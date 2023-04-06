Бизнесмены запутались в заявлениях и уведомлениях

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Наш постоянный читатель объяснил предназначение этих двух документов.
Уведомление в общем виде – это месячная или квартальная часть будущей квартальной или годовой декларации (Расчета).
В ОКНО (карточке налоговых обязательств) оно проходит документом начисления и действием, начиная со срока уплаты данного налога.
Заявление о зачете – это как раньше была платежка, то есть проходит документом уплаты налога в ОКНО.
Кстати, этот же читатель с ником Генук поделился с коллегами своим видением того, как могут работать налоговые документы с 2023 года.
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